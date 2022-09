Scuola, il vicesindaco di Montesilvano a studenti e personale: "Finalmente possiamo tornare a sorridere"

“Speriamo che tutto possa essere gettato alle spalle. Finalmente possiamo tornare a sorridere”. E' il passaggio chiave del messaggio che l'assessore comunale alla pubblica istruzione di Montesilvano Paolo Cilli rivolge agli studenti e tutto il personale scolastico a poche ore dal ritorno a scuola.

Un messaggio che, sottolinea nel messaggio loro inviato, “non vuole essere una semplice formalità bensì un sincero e sentito auspicio di ritorno alla normalità dopo questi ultimi anni caratterizzati dal Covid; finalmente la ripresa della scuola in presenza, senza né mascherine né norme di distanziamento, consentirà di tornare a vivere la normalità. So benissimo quanto sia stato complesso per gli insegnanti, i dirigenti e il personale Ata, organizzare e gestire questo periodo. Ma so anche quanto sia stato difficile viverlo per gli alunni: non poter percepire le espressioni del volto delle maestre, praticare il distanziamento sociale e non poter vedere il volto sorridente e gioioso dei propri compagni di classe”, prosegue Cilli.

Auspicando che la pandemia possa restare un ricordo aggiunge: “come Comune ci siamo preparati al meglio per assicurare servizi e logistica il più efficaci ed efficienti possibili al servizio della scuola. Quest’amministrazione sa bene come essa sia un settore strategico anche per costruire la Montesilvano del futuro: negli ultimi anni essa è stata protagonista di una crescita molto intensa, trasformando un paese in una città dalle dimensioni superiori a quelle di molti capoluoghi di Provincia, con tutte le contraddizioni che un fenomeno del genere produce.

La scuola perciò – scrive ancora a studenti e personale scolastico l'assessore comunale -, come i dirigenti e gli insegnanti sanno bene, ha il complesso compito non solo di amministrare, organizzare la didattica e gestire le classi, ma anche di intercettare e, talvolta, prevedere mutate esigenze, cambiamenti in corso, criticità ed emergenze. Sono consapevole della difficoltà e dell’importanza del vostro ruolo, per questo oltre a farvi i miei più sinceri auguri vi garantisco la vicinanza e il sostegno dell’amministrazione che cerca sempre di essere al vostro fianco”.

“Ai bambini e ai ragazzi – conclude - auguro di cuore di poter intraprendere e continuare un percorso che possa renderli un giorno persone sapienti e adulti consapevoli e spero possano ricordare questi anni come tra i più belli della loro vita”.