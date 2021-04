Incontro tra sindaco e commercianti di Montesilvano in vista della riapertura

Incontro in Comune a Montesilvano tra il sindaco Ottavio De Martinis e i commercianti in vista della ripartenza prevista per lunedì 26 aprile.

Con De Martinis anche l’assessore al Turismo e alle Manifestazioni Deborah Comardi.

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti dei commercianti: Gianni Taucci, coordinatore regionale di Confesercenti e Gianluca Di Domizio dell’associazione Montesilvano nel cuore. Sono stati affrontati anche i temi degli eventi estivi, della riqualificazione di corso Umberto I e dei parcheggi.

«La riunione, a cui hanno partecipato i rappresentanti dei commercianti di Montesilvano, è servita per confrontarci su alcuni importanti temi», spiega il primo cittadino, «abbiamo affrontato l’argomento della ripartenza delle attività economiche prevista per il 26 aprile. Sulle manifestazioni siamo stati d’accordo con i rappresentanti delle associazioni di categoria di organizzare due eventi estivi a luglio e ad agosto, nei prossimi giorni anche con l’assessore Comardi ragioneremo i dettagli. Il coordinatore regionale di Confesercenti Gianni Taucci ha parlato della necessità di una riqualificazione di corso Umberto I, punto prioritario della mia amministrazione insieme a quello di deviare il traffico pesante da questa importante arteria. Abbiamo affrontato inoltre la questione urgente di un piano parcheggi. Ho confermato ai presenti, che tra poche settimane riconsegneremo alla città l’area dell’ex fea riqualificata. Abbiamo concluso l’incontro con l’intenzione di organizzare un tavolo permanente sul commercio locale, che dovrà riunirsi ogni quindici giorni».