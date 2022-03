Ad aprile riapre al pubblico il museo del treno di Montesilvano

L'amministrazione comunale di Montesilvano, con un post sulla pagina Facebook dell'ente, ha fatto sapere che nel mese di aprile riaprirà al pubblico il museo del treno. A partire da domenica 3 aprile, dunque, la struttura che si trova nell'area ex scalo merci della stazione ferroviaria, accoglierà nuovamente i visitatori per ora solo di domenica mattina dalle 10,30 alle 12, con ingresso libero.

Proprio qualche settimana fa, il sindaco Ottavio De Martinis e l'amministrazione comunale avevano presentato il progetto della nuova copertura del museo del treno, durante l'assemblea dell’associazione culturale amatori ferrovie di Montesilvano Acaf. L'opera sarà in vetro con una struttura portante in acciaio e con un tradizionale sistema trave-colonna con la delibera già in programma nei lavori del consiglio comunale. L'estate scorsa il museo del mare, nonostante la pandemia, è stato visitato da circa 800 persone. Renzo Gallerati, responsabile delle pubbliche relazioni dell'associazione, aveva ricordato come il progetto del museo del treno aveva ridato vita ad una struttura e ad un'area che altrimenti sarebbe stata nel degrado.