Dopo la riqualificazione riaperto il parco Di Resta in via Mincio a Montesilvano

Dopo due mesi di lavori di riqualificazione riapre al pubblico il parco Di Resta in via Mincio a Montesilvano, che ora ha nuovi giochi, una nuova pavimentazione e una statua al maresciallo dei carabinieri ucciso in servzio a Pescara.

L’area verde è stata restituita questa mattina alla città dal sindaco Ottavio De Martinis e dall’assessore al Verde pubblico Alessandro Pompei, alla presenza della vedova di Marino Di Resta, Giuseppina Franzone e della figlia Velia, del capitano dei carabinieri di Montesilvano Roberto Lunardo, dell’Associazione nazionale dei carabinieri di Montesilvano e del comandante della polizia locale Nicolino Casale. Nei prossimi giorni verranno inserite le bandiere e la cartellonistica. De Martinis ha dichiarato:

“Oggi restituiamo alla città un parco molto importante stiamo lavorando anche nelle altre aree verdi per riqualificare i giochi, inserire nuovi arredi e sistemare il verde. Luoghi come questi hanno un significato importante per la memoria. Di Resta ha sacrificato la sua vita per la sicurezza e la legalità e sono felice di aver rimodernato anche il basamento con il suo busto. Continueremo negli anni a ricordare Marino Di Resta e siamo grati anche alla famiglia per la vicinanza alla nostra città. Nei prossimi giorni inseriremo le bandiere e lo spazio del busto verrà delimitato con una catena. I bambini erano impazienti di entrare nel parco e abbiamo deciso di riaprire un po’ prima. Voglio ricordare anche Egidio Petricca, chiamato da tutti “nonno parco” che custodiva questo spazio con amore, dedicheremo in quest’area una targa anche alla sua memoria”.

L'assessore Pompei:

“Ringrazio il rup Giuseppe Maggiore e l’impresa Il Melograno per i lavori svolti nei tempi stabiliti. L’intervento, realizzato grazie ai fondi Fsc di 60mila euro circa, nasce per ridare decoro e dignità al maresciallo Di Resta, con un nuovo basamento sotto al busto realizzato con cerchi concentrici tricolori. Abbiamo provveduto a sostituire le betonelle, migliorando la sicurezza del passeggio, a inserire nuovi giochi, come lo scivolo, le molle, il gioco della campana, le altalene inclusive, a piantumare nuovi arbusti e, infine, a inserire delle rastrelliere per le biciclette. Abbiamo, inoltre, installato anche dei tavoli da pic nic per una migliore fruizione dei cittadini”.

La figlia del maresciallo Di Resta Velia, ha concluso:

“Il gesto più importante è quello di mantenere la promessa, qualche mese fa in una cerimonia svoltasi in questo parco, il sindaco e l’assessore avevano annunciato gli interventi, grazie per aver mantenuto la parola”. I residenti a fine cerimonia hanno ringraziato per la riqualificazione, contenti soprattutto i bambini che sono riusciti di nuovo a riappropriarsi dei giochi e delle aree verdi del parco.