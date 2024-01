Riaperto dal Comune di Montesilvano il bando per acquisire aree da destinare ai parcheggi

Riaperto dal Comune di Montesilvano il bando per l'acquisizione, da parte dell'ente, di terreni e aree idonee ad ospitare parcheggi. Il bando, lo ricordiamo, era scaduto nel mese di agosto del 2023 e fa riferimento a due zone specifiche del territorio comunale: via Vestina e la zona di piazza Galli al Colle.

Il nuovo bando per presentare le proprie manifestazioni d'interesse se in possesso dei requisiti richiesti, scadrà il 6 febbraio. La decisione arriva, come si legge dalla delibera, in quanto "è pervenuto un numero esiguo di manifestazioni di interesse”.

Per quanto riguarda la zona di piazza Galli fra le caratteristiche minime richieste per l'area da acquistare da parte del Comune, una superficie di almeno 700 metri quadrati libera da qualsiasi servizio. Per quanto riguarda via Vestina, l'area dev'essere invece di almeno 600 metri quadrati.