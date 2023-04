I residenti di via Valle Cupa a Montesilvano possono "rientrare a casa": la strada è stata messa in sicurezza e riaperta

Torna percorribile via Valle Cupa, in contrada Trave. Lo comunicano con soddisfazione il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore comunale ai lavori pubblici Lino Ruggero, il consigliere comunale Valter Cozzi e il dirigente tecnico del Comune Fabio Ciarallo che hanno effettuato un sopralluogo per accertarsi del completamento dei lavori. Diversi mesi fa il tratto stradale era stato chiuso al traffico a seguito di una frana che l'aveva reso impraticabile.

Grazie ad un finanziamento ministeriale si è potuto procedere ai lavori consolidando la sede stradale con palificata e travi in cemento armata e realizzando anche un muro di contenimento e la linea di raccolta delle acque piovane. A seguire l'iter è stato il perito Giuseppe Maggiore, responsabile del procedimento unico (rup).

“Questi interventi sono stati necessari per rendere più sicure le strade interessate nel corso degli anni da frane e smottamenti – dichiara De Martinis - . La nostra amministrazione comunale ha portato avanti interventi importanti sul rischio idrogeologico, alcuni finanziati dalla Regione e altri con fondi propri. Nel sopralluogo effettuato abbiamo verificato lo stato di fatto dell’intervento realizzato per assicurare la sicurezza, un elemento che riteniamo fondamentale per tutto il territorio”.

“Abbiamo risolto un problema che i residenti avevano da anni. A causa del terreno franoso si era resa impraticabile una strada e con l’intervento effettuato in via Valle Cupa abbiamo assicurato il rientro a casa di alcuni residenti e la percorribilità della strada stessa. E’ stato realizzato un consolidamento del piano stradale con un nuovo guard rail e un muro di contenimento della frana oltre ad una nuova linea di raccolta delle acque bianche – ribadisce -. I residenti che all’inizio erano titubanti si sono resi conto del tipo di intervento effettuato e hanno ringraziato l’amministrazione comunale”.