Riaperta al traffico la galleria San Giovanni a Montesilvano dopo la chiusura per le infiltrazioni d'acqua [VIDEO]

Riaperta al traffico la galleria San Giovanni sulla tangenziale nel territorio di Montesilvano. lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con un post sui social. La galleria era stata chiusa dall'Anas, che gestisce la tangenziale 714, nella serata del 22 novembre a seguito di alcune importanti infiltrazioni d'acqua registrate per il maltempo che ha interessato tutta la costa adriatica. Anche la rampa d'accesso da via Togliatti era stata chiusa in conseguenza del blocco della galleria per le dovute verifiche.

L'Anas, dunque, non ha riscontrato danni strutturali e sia la galleria che lo svincolo in entrata sono stati riaperti al traffico nella tarda mattinata del 23 novembre. Un video che mostrava un'automobilista in transito nella galleria durante le infiltrazioni aveva subito fatto il giro del web con migliaia di commenti e condivisioni sui social.