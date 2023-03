Revocato il divieto di sepoltura a Montesilvano dei non residenti, pronti 120 nuovi loculi

Tornano disponibili le sepolture nel cimitero di Montesilvano per i non residenti. Lo ha reso noto il Comune che, con un'apposita delibera, ha revocato la misura che era entrata in vigore la scorsa settimana a causa della scarsità di posti disponibili. Non era comunque la prima volta che la giunta si vedeva costretta a prendere un provvedimento emergenziale di questo tipo: già lo scorso anno e nel 2020 c'erano state delle sospensioni. L'amministrazione De Martinis aveva garantito, con l'assessore Alessandro Pompei, che questa volta si sarebbe trattato di un periodo di tempo relativamente breve, ed in effetti con la revoca scattata oggi primo marzo il problema è stato risolto grazie alla piena disponibilità del nuovo lotto di loculi i cui lavori di realizzazione si sono conclusi da poco.

Il nuovo padiglone 31, infatti, mette a disposizione ulteriori 120 posti ed è perfettamente fruibile dopo gli interventi anche sulla viabilità interna del cimitero in via Togliatti necessari per consentire di raggiungere in modo ottimale e sicuro il nuovo blocco con gli spazi per le tumulazioni.