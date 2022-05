Rivoluzione sulle rette degli asili nido a Montesilvano: servizio a costo zero per chi ha un reddito inferiore ai 25 mila euro

Importanti novità dall'amministrazione comunale di Montesilvano per quanto riguarda la gestione degli asili nido. Questa mattina 25 maggio sono state illustrate tutte le modifiche introdotte da Eros Donatelli, direttore dell'azienda speciale per il sociale di Montesilvano, affiancato dal sindaco Ottavio De Martinis, dall'assessore al sociale Barbara Di Giovanni e dal dirigente del settore amministrativo Alfonso Melchiorre.

La novità principale riguarda l'introduzione di una retta unica, chiamata 'flat', pari a 272 euro al mese ovvero l'importo del bonus nido, in modo da essere non solo allineata ma soprattutto compensata dal bonus stesso. In questo modo le famiglie con reddito inferiore ai 25 mila euro Isee avranno diritto all'asilo nido gratuito. Per le famiglie che hanno un reddito compreso tra i 25mila e i 45 mila euro la retta sarà di 45 euro al mese, mentre per chi ha un reddito superiore ai 45 mila euro la retta sarà di 132 euro al mese. Un risparmio notevole per le famiglie che possono arrivare a risparmiare anche 2500 euro l'anno. Nello specifico il finanziamento ricevuto è pari a 350 mila euro nel 2022 e proseguirà in maniera crescente fino al 2027 per una cifra che supererà i due milioni di euro.

Il sindaco De Martinis ha commentato:

"Si tratta di una piccola rivoluzione per quanto riguarda gli asili; abbiamo scelto di andare incontro alle esigenze delle famiglie destinando i fondi per azzerare i costi. Per questo ringrazio l'azienda speciale per il sociale da sempre attenta e vicina alle tante famiglie di Montesilvano, e l'assessore Di Giovanni non solo per l'importante traguardo raggiunto ma anche per essere stati i primi nel nostro territorio a godere di queste agevolazioni. Come spesso accade nel sociale ci ritroviamo capofila e vorremmo essere un sano esempio da seguire, un modello da imitare. Avevamo già intercettato i fondi per la realizzazione di nuovi nidi ma con questa importante novità verrà garantita la permanenza in maniera se non gratuita, fortemente agevolata."

L'assessore Barbara Di Giovanni:

"Il nostro comune, a differenza di altri limitrofi, è riuscito a ottenere questi fondi grazie al PNRR e con ciò darà la possibilità a tutte le famiglie, sia quelle bisognose che quelle di alto reddito, di usufruire di questo bonus. Per Montesilvano è un grande risultato che ci permetterà senz'altro di ampliare le iscrizioni e rendere maggiormente agevolato l'accesso al nido. A breve uscirà un bando per i nidi comunali e successivamente la proposta verrà allargata anche ai privati. Noi come amministrazione comunale siamo molto fieri di aver intercettato questi fondi che ci permettono di portare avanti il progetto come primi, come esempio da seguire."