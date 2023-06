I residenti di via Lazio, di via Emilia e di via Chieti di Montesilvano preoccupati per l'isola pedonale sul lungomare: "Rischiamo disagi e caos"

Con la chiusura serale del lungomare dalle 20 a dopo mezzanotte per due mesi, potrebbero esserci ripercussioni negative sulla viabilità nella zona fra via Emilia, via Lazio e via Chieti a Montesilvano. A dirlo il comitato dei residenti e dei commercianti della zona, che già nei mesi scorsi aveva sollevato proteste e critiche per la decisione, da parte dell'amministrazione De Martinis, di istituire il senso unico e di modificare i sensi di marcia in diverse traverse fra villa Verrocchio e villa Canonico.

Mauro Di Cola, portavoce del comitato, da noi raggiunto in vista dell'avvio dell'isola pedonale sul lungomare (che scatterà dal 30 giugno al 31 agosto e che avrà due livelli di chiusura a seconda delle serate), spiega innanzitutto che nessuno dei residenti o commercianti è contrario alla pedonalizzazione della riviera in quel tratto per svolgere eventi di qualsiasi genere, ma occorre una visione preventiva e d'insieme dell'intera viabilità della zona, per evitare ingorghi e problematiche che, soprattutto nei mesi di luglio e agosto quando ii i turisti saranno presenti in modo massiccio, potrebbero riguardare le tre vie principali di quella zona e le traverse del lungomare.

"Con l'avvio dell'isola pedonale per due mesi, siamo preoccupati per il possibile impatto negativo che si potrà avere nella zona fra via Lazio, via Chieti e via Emilia. Se, fino allo scorso anno, il maggior flusso di traffico serale e notturno era gestibile grazie al doppio senso che era presente su queste tre arterie stradali principali, adesso con i nuovi sensi unici istituiti dal Comune qualche mese fa, la situazione potrebbe diventare complicata provocando code e lunghe file.