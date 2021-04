Stabiliti i requisiti per accedere ai buoni spesa del Comune di Montesilvano

La Commissione consiliare Politiche sociali, presieduta dal consigliere Valter Cozzi, ha deciso in base a quali criteri saranno assegnati i buoni per le persone in difficoltà

La commissione consiliare politiche sociali del Comune di Montesilvano, presieduta da Valter Cozzi, ha stabilito i criteri in base ai quali saranno distribuiti i buoni spesa per le persone in difficoltà economica, pari a 104 mila euro complessivi.

Si tratta del residuo dei fondi consegnati durante il primo lockdown del 2020. Il consigliere Tocco ha proposto di inserire alcuni requisiti come il modello di Isee basso (fino a 5mila euro), l’esclusione di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza e in particolare la compilazione di un modello di autocertificazione, in cui i cittadini dovranno dichiarare di non aver riportato condanne definitive per reati legati all’usura, allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio di droga, proposta condivisa da Fratelli d'Italia. Un segnale, spiega Tocco, nei confronti dei cittadini onesti che rispettano le regole.

Ringrazio Fratelli d’Italia per aver appoggiato la nostra proposta. Inizialmente questo regolamento prevedeva di non dare il buono a quei cittadini che ne avevano già usufruito, oggi abbiamo rivisto la normativa decidendo di consegnare il 50% della somma anche a queste persone

Il capogruppo di Fdi Forconi ha aggiunto: