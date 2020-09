Referendum costituzionale, a Montesilvano trasporto gratuito per gli elettori con disabilità motoria

Gli elettori di Montesilvano con difficoltà di spostamento in autonomia potranno recarsi ai seggi elettorali richiedendo il trasposto gratuito con accompagnamento messo a disposizione dal Comune. Lo fa sapere Giuseppe Manganiello, consigliere delegato alle politiche per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il servizio verrà effettuato dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 21 di domenica 20 settembre, mentre nella giornata di lunedì 21 settembre sarà attivo solo nella fascia mattutina. A disposizione dei richiedenti ci sarà un mezzo speciale della Croce Rossa di Penne, in uso alla sezione di Montesilvano, attrezzato con pedana ed elevatore per le carrozzine. Necessaria la prenotazione telefonica ai numeri 085-4481364 o 085-4481258 dell'ufficio disabili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il voto assistito per gli elettori fisicamente non autonomi è un sacrosanto diritto che viene garantito, ma è obbligatorio presentare il certificato della Asl, rilasciato dallo sportello di medicina legale in via Pesaro 50 a Pescara, che attesti l'infermità e la necessità di farsi accompagnare in cabina elettorale da un familiare o conoscente.