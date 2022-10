Reati finanziari, eseguito a Montesilvano un provvedimento della procura di Rovigo

Un 45enne di Montesilvano è stato arrestato dai carabinieri del posto in virtù di un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva emesso dalla procura della Repubblica di Rovigo.

Secondo quanto riferiscono i militari dell’Arma in una nota, l’uomo dovrà scontare un anno e nove mesi per reati commessi in materia finanziaria.