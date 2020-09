Rapina con pistola nel negozio di una parrucchiera a Montesilvano

Rapina nel negozio di una parrucchiera in via Adige a Montesilvano nel pomeriggio di ieri, martedì 29 settembre, intorno alle ore 17.

Ad agire, in base al racconto della vittima, un solo uomo armato di pistola (che si presume giocattolo) e la mascherina sul volto con accento locale.

In quel momento la titolare dell'esercizio commerciale era sola nel negozio e di fronte alla minaccia dell'arma ha consegnato 100 euro al malvivente che subito dopo è fuggito. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono in seguito intervenuti i carabinieri che si occupano delle indagini all'individuazione dell'autore della rapina.