Rapina in banca a Montesilvano, uomo armato di taglierino porta via mille euro

Rapina in banca a Montesilvano nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 29 giugno.

Un uomo armato di taglierino e con il volto travisato con mascherina, occhiali e parrucca bionda, ha preso di mira la filiale di via Roma della Unicredit, in pieno centro a poca distanza dal Comune.

Minacciando gli addetti alle casse dell'istituto di credito si è fatto consegnare un migliaio di euro per poi scappare a piedi.

L'azione criminale è stata molto rapida, meno di 5 minuti stando alla visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando delle indagini.