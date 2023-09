Sullo scooter con la droga in via Vestina, fermato dai carabinieri che poi ne trovano altra in casa: ragazzo arrestato

I controlli messi in atto dai carabinieri della Compagnia di Montesilvano per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti hanno portato all'arresto di un ragazzo di 22 anni che sarebbe stato trovato in possesso di droga.

In particolare, i militari del Nor (nucleo operativo radiomobile) hanno individuato e successivamente tratto in arresto un giovane del 2001 residente a Montesilvano, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, i militari, durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo, hanno notato il ragazzo transitare all’altezza di via Vestina in sella a uno scooter.

Hanno deciso di sottoporlo a un controllo di polizia e in quel frangente, lo stesso, avrebbe assunto da subito un atteggiamento sofferente e poco collaborativo. Per questo motivo, i carabinieri hanno proceduto allo svolgimento di una perquisizione personale che si è conclusa positivamente in quanto sarebbe stato rinvenuto, abilmente occultato all’interno dei pantaloni, un involucro contenente 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Sulla base delle risultanze investigative acquisite, l’attività di perquisizione è stata estesa anche nell'abitazione del 22enne dove sarebbe stata ritrovata ulteriore sostanza stupefacente e nello specifico 213 grammi di marijuana, 6 grammi di hashish, 2.5 grammi di cocaina e vario materiale utile alla suddivisione e al confezionamento dello stupefacente. Alla luce dei plurimi e concordanti elementi acquisiti dai militari dell’Arma, il ragazzo è stato dichiarato in stato di arresto e accompagnato in regime degli arresti domiciliari nella propria abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella giornata odierna.