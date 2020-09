Cinque ragazzini sorpresi nel liceo scientifico D'Ascanio, avevano rubato alcuni oggetti

Hanno agito di notte, pensando di essere indisturbati, e invece sono stati colti sul fatto dai carabinieri in pattugliamento. Cinque ragazzi di 20 anni, residenti tra Montesilvano e Città Sant'Angelo, si erano introdotti all'interno del liceo scientifico D'Ascanio di via Polacchi, prelevando alcuni oggetti di poco valore.

I militari dell'Arma li hanno sorpresi mentre stavano uscendo dal cortile di pertinenza; alla loro vista, i giovani hanno lasciato a terra il materiale trafugato da un'aula. Accompagnati in caserma per l'identificazione, sono stati denunciati in libertà. Una bravata da incoscienti, se consideriamo il gesto, equiparabile a un tentato furto aggravato. La refurtiva è stata riconsegnata al vice preside dell'istituto.