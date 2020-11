A Montesilvano gruppi di ragazzini scavalcano i recinti ed entrano nei parchi nonostante la chiusura per Covid

Nonostante l'ordinanza firmata dal sindaco Ottavio De Martinis, con la quale è stata decisa la chiusura dei parchi cittadini di Montesilvano per l'eccessiva presenza di persone, gruppi di ragazzini entrano lo stesso nelle aree verdi dopo aver scavalcato recinti e cancelli.

A segnalarlo è Marco Forconi, consigliere comunale con delega alla Sicurezza.

«A Montesilvano», scrive Forconi, «gruppi di ragazzini entrano nei parchi, scavalcando e senza mascherina, nonostante i divieti. Il problema non è il Covid, non gli assembramenti, ma i genitori degli stessi. Purtroppo, il virus più letale rimane sempre quello dell'ignoranza e della quarantena cerebrale. Ringrazio la polizia locale per la presenza».