L'appello e la disperazione di una ragazza senza casa e con tre figli: "Nessun aiuto dai servizi sociali per motivi burocratici"

Arriva da Montesilvano la storia di una giovane cittadina italiana ma di origini dominicane, rimasta senza una casa dove vivere e con tre figli, uno dei quali partorito da poco e ricoverato in ospedale per dei problemi di salute. La ragazza ora è assistita dall'associazione Dominicani in Abruzzo guidata dalla presidente Nelly Peralta, raggiunta da IlPescara.it per farci raccontare la vicenda e lanciare un appello a chiunque possa aiutarla:

"La ragazza vive una situazione critica: ha tre figli, di 7 e 14 anni e un terzo figlio appena partorito che però è ricoverato in ospedale a Pescara per dei problemi di salute. Il marito l'ha lasciata dopo aver venduto l'abitazione all'asta per un pignoramento, e dopo il parto è stata dimessa ed è rimasta senza un tetto dove vivere. Recentemente viveva a Montesilvano senza avere però ufficialmente il domicilio, mentre la residenza è a Pescara ed ha anche la madre malata di cancro.

Attualmente la stiamo sostenendo con la nostra associazione pagandole un albergo da oltre una settimana, ed i servizi sociali (si è rivolta sia a Montesilvano che a Pescara) a causa della mancanza di un domicilio hanno fatto sapere di non poter intervenire. È una situazione molto difficile e la ragazza è disperata: la nostra associazione farà di tutto per sostenerla ma ovviamente non potremo garantire per molto tempo la sistemazione in albergo che, attualmente in alta stagione, costa circa 100 euro al giorno". L'appello, dunque, è stato lanciato sia alle istituzioni chiedendo l'intervento di qualcuno che possa sistemarla in un posto almeno temporaneo, e a chiunque voglia offrirsi di darle una mano con un gesto di solidarietà e generosità.