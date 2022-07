Ragazzina rischia di annegare, paura a Montesilvano

Paura oggi pomeriggio nel tratto di mare prospicente il lido "La Conchiglia Azzurra" di Montesilvano. Erano circa le ore 16 quando Nicola Cuprinielli, assistente bagnante della Compagnia del Mare Lifeguard, ha sentito delle grida di aiuto provenienti da una ragazzina in mare. Il bagnino ha visto subito due bimbe, di cui una in difficoltà, che si trovavano in acque per loro profonde: una di loro non riusciva a restare a galla, ed entrambe erano state trasportate in quel punto dalla corrente.

A quel punto l’assistente bagnante si è precipitato con il pattino di salvataggio, raggiungendo le due minori e tuffandosi in acqua: è riuscito ad afferrare la bambina in difficoltà tirandola sul pattino. Poco dopo li hanno raggiunti anche i bagnanti che hanno collaborato al rientro del mezzo, mentre l’altra ragazzina è riuscita a rientrare da sola. Trasportata a riva, la bimba salvata era molto spaventata: ha detto di non essere riuscita a tornare da sola e di essere stata colta da un attacco di panico soprattutto perchè in quel punto non toccava.

È stato allertato il 118 che telefonicamente ha provveduto, assieme all’assistente bagnante, ad accertarsi dello stato di salute della minore, consigliando comunque ulteriori accertamenti. La ragazza, una 12enne residente a Montesilvano, è stata poi riportata ai suoi accompagnatori. Il presidente della Compagnia del Mare Lifeguard, Cristian Di Santo, si complimenta con l’assistente bagnante Cuprinielli per il repentino intervento effettuato e ringrazia i presenti che hanno collaborato alla messa in sicurezza della bimba.