Ragazza investita da un'automobile a Montesilvano mentre attraversa sulle strisce pedonali

Una ragazza di 24 anni è ricoverata in ospedale a Pescara dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale a Montesilvano.

Nello specifico, la giovane, originaria di Castel di Sangro, è stata investita da un'automobile, una Renault Kadjar condotta da un 60enne di Cappelle sul Tavo, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Aldo Moro all'altezza del Porto Allegro.

Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 16 ottobre.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasportato in ospedale con un'ambulanza la 24enne per i traumi riportati.

In particolare una frattura del bacino ma non sarebbe in pericolo di vita. Dei rilievi, con i quali verrà ricostruita l'esatta dinamica del sinistro, si sono occupati gli agenti della polizia locale.