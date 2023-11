Tredicenne di Montesilvano resta incinta, accusato di violenza sessuale il ragazzo della sorella

Dovrà comparire davanti al gup (giudice per l'udienza preliminare) un ragazzo di 23 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di un'adolescente, all'epoca dei fatti 13enne, sorella della sua fidanzata.

Il 23enne, di origine campana, viveva nella casa di questa famiglia di Montesilvano, e avrebbe abusato della ragazzina.

La presunta violenza sessuale risale all'estate del 2021. La 13enne e i suoi familiari, assistiti dall'avvocato Angelo Pettinella, si sono accorti della gravidanza solo pochi giorni prima del parto (avvenuto nella primavera del 2022) quando ha iniziato ad accusare dolori sia addominali che lombari.

Dopo essere stata nel pronto soccorso dell'ospedale di Chieti a causa dei dolori, il giorno seguente la scoperta della gravidanza nel nosocomio di Pescara dopo una ecografia. Qualche giorno più tardi la giovanissima ha messo al mondo la figlia. La 13enne ha così rivelato che sarebbe stata abusata dal 23enne, fidanzato della sorella, che nel frattempo, scoperta la gravidanza si era allontanato volontariamente. Il pubblico ministero di Pescara, Marina Tommolini, ha chiesto il rinvio a giudizio del giovane. L'udienza del procedimento davanti al Gup è fissata a metà gennaio prossimo. Le indagini sul caso sono state svolte dalla polizia di Chieti con la squadra mobile. La minore venne ricoverata in ospedale per partorire e solo in quel momento i genitori furono informati dello stato di gravidanza. I familiari della ragazza hanno poi denunciato il 23enne che conoscevano.