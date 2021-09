15enne azzannata da un rottweiler, paura a Montesilvano

L'episodio si è verificato in via Deledda, e la ragazza è stata aggredita dal cane sotto gli occhi di sua madre

Una 15enne, residente a Pescara, è stata azzannata oggi da un rottweiler a Montesilvano. L'episodio si è verificato in via Deledda, e la ragazza è stata aggredita dal cane sotto gli occhi di sua madre.

In base alle prime informazioni ricevute, il rottweiler era tenuto al guinzaglio dal suo proprietario ma improvvisamente è scattato, mordendo la minore al polpaccio destro. Sul posto la polizia municipale e un'ambulanza del 118, che ha trasferito la 15enne in ospedale, dove è stata poi ricoverata in chirurgia pediatrica. Ne avrà per 20 giorni.