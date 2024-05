Tre tonnellate e 237 chili di tappi in plastica raccolti dagli alunni di Montesilvano [FOTO]

Sono complessivamente 3 tonnellate e 237 chili i tappi raccolti dagli alunni degli istituti scolastici di Montesilvano “Villa Verrocchio”, “Troiano Delfico” e direzione didattica Montesilvano per la seconda edizione del concorso “Riciclosa 2^” organizzato dall’associazione Amare Montesilvano con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Montesilvano.

Con la collaborazione di Formula Ambiente, Pulchra Ambiente e associazione Nuovo Saline.

Quindici i plessi scolastici con 100 classi, circa 240 maestre, che si sono “cimentati in questa gara di raccolta di tappi”che ha visto coinvolti oltre 2mila alunni tra scuola dell’infanzia e primaria e che ha interessato anche tutte le famiglie dei partecipanti. Renato Petra, presidente di Amare Montesilvano: «Un risultato veramente inaspettato e di grande positività che ci vedrà impegnati in futuro sempre di più per la cura dell’ambiente della nostra Montesilvano».

Nei prossimi giorni ci saranno le premiazioni dei vincitori e la consegna della beneficenza prevista alla Croce Rossa Italiana».