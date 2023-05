I bambini dell'istituto Troiano Delfico di Montesilvano raccolgono tappi per acquistare una carrozzina per disabili

Alla fine di questo mese l'istituto comprensivo Troiano Delfico di Montesilvano parteciperà a un evento solidale molto importante: tra il 31 maggio e il 1° giugno ci sarà, infatti, la pesa dei tappi raccolti da tutte le classi della primaria e della scuola dell'infanzia, cui seguirà la premiazione. I tappi saranno donati alla Misericordia per l'acquisto di una carrozzina per disabili. Non è la prima volta che l'associazione di volontariato promuove questa iniziativa, cui il Troiano Delfico ha voluto aderire con entusiasmo e convizione.

La scuola ha aderito al progetto Eco-school e, già da tempo, sta mettendo in campo diverse idee, collaborando con le associazioni "Amare Montesilvano" e "Nuovo Saline Onlus". Tutti i bambini, sia della scuola dell'infanzia sia della primaria, si stanno impegnando attivamente nella raccolta dei tappi, che servirà per una buona azione all'insegna di quella che può essere considerata anche come una concreta applicazione del principio di educazione civica che spesso si trova ad essere al centro del dibattito formativo.