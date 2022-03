Sospesa per inventario la raccolta beni in favore dell'Ucraina a Montesilvano

Dal Comune di Montesilvano fanno sapere come sia oggi pomeriggio che domani (sabato 12 e domenica 13 marzo) per l'intera giornata il servizio di raccolta degli aiuti umanitari per la popolazione ucraina al Pala Dean Martin è sospeso per inventario.

Il servizio riprenderà la prossima settimana.

L’apertura sarà prevista soltanto per le giornate di martedì e di venerdì in orario pomeridiano, dalle 15 alle 19. Saranno accettati esclusivamente cibo a lunga conservazione, cibo in scatola, omogeneizzati, pannolini, prodotti per l’igiene personale, assorbenti, medicinali generici.