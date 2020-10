A Montesilvano oltre 300 chili di rifiuti e plastica raccolti dai volontari [FOTO]

Sono complessivamente più di 300 i chili di rifiuti e plastica raccolti da una trentina di volontari a Montesilvano nella giornata di oggi, domenica 18 ottobre, in un paio d'ore.

L'iniziativa, organizzata da Plastic Free Onlus e patrocinata dal Comune, ha voluto lanciare un messaggio forte per sensibilizzare sul tema dell’inquinamento della plastica.

La raccolta si è tenuta nella zona dei grandi alberghi e in particolare lungo la foce del fiume Saline.

All’iniziativa hanno preso parte anche il sindaco Ottavio De Martinis,, l’assessore Alessandro Pompei, il vice sindaco Paolo Cilli e Formula Ambiente che ha fornito guanti, bustoni e il recupero dei sacchi. L’iniziativa fa parte del programma della onlus fondata, solo un anno fa, da Luca De Gaetano e da alcuni volontari che oggi conta oltre 200 referenti in tutta Italia. L’obiettivo è quello di informare e sensibilizzare i cittadini sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che è causa di inquinamento e di morte per pesci, uccelli e per lo stesso uomo.

