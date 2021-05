Raccolta della plastica e dei rifiuti in genere a Montesilvano, iniziativa di Plastic Free patrocinata dal Comune

L'appuntamento è per domenica mattina alle ore 9:15 in largo Venezuela per poi spostarsi nella zona del fiume Saline

Una mattinata di raccolta della plastica e dei rifiuti in genere.

È quella che organizza la onlus Plastic Free, con il patrocinio del Comune di Montesilvano e il supporto del Consorzio Formula Ambiente, per domenica 16 maggio dalle ore 9:15 alle 12:30.

Il punto di ritrovo è fissato in zona Largo Venezuela, dopo breve sit in si proseguirà lungo la strada dei grandi alberghi fino al lungo fiume Saline, con lo scopo di sensibilizzare la città su un tema così importante per la tutela dell'ambiente.

Plastic Free Onlus, infatti, dal luglio 2019 ad oggi, ha sensibilizzato oltre 150 milioni di utenti attraverso le proprie azioni quotidiane online e offline, rimosso dall’ambiente oltre 600 mila chili di plastica, salvato oltre 15 tartarughe marine. Il proprio operato non finisce qui e grazie ai tanti referenti, associati e volontari e al supporto di aziende partner e dei Comuni sensibili vuole raggiungere risultati sempre più importanti per il bene dell’ambiente. Una sfida che Plastic Free Onlus e il Comune di Montesilvano vogliono portare avanti insieme.

Per partecipare all'evento è necessario iscriversi tramite il seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/16-mag-montesilvano/

È importante presentarsi muniti di mascherina, guanti e/o pinzette raccogli rifiuti, nel punto di raduno, per i minori che vorranno partecipare, se hanno dai 16 anni in su, dovranno presentarsi con un’autorizzazione scritta dei genitori, mentre i più piccoli dovranno essere accompagnati dai proprio genitori e firmare il modulo di autorizzazione, scaricabile sul sito www.plasticfreeonlus.it.