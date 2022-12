Raccolti 500 euro con la quinta tombolata di beneficenza “Mettici il cuore”

Giunta alla quinta edizione, la tombolata di beneficenza “Mettici il cuore” (organizzata dal Comune di Montesilvano in collaborazione con l’associazione “Amare Montesilvano” e con alcune attività commerciali del territorio) ha raccolto 500 euro destinati all’associazione “Casa di Cristina Onlus”. Presente all'evento il presidente della “Casa di Cristina Onlus”, Francesca Crescenti, in compagnia di una nutrita rappresentanza dell’associazione.

Accompagnati da mamme, papà e nonni, sono stati numerosi i piccoli vincitori: Daniel Fedele, Davide Paone, Lucrezia Sichetti, Camillo Cavaliere, Ivan Cheng, Alice Voto, Davide Paone, Emma Nitro, Mattia Fedele, Annalisa D’Alò e Fabrizio Verrigni, tutti premiati dall'assessore comunale agli eventi Deborah Comardi.

Un pomeriggio al Pala Dean Martin trascorso in allegria, divenuto anche occasione propizia per consegnare ai bimbi presenti gli attestati di partecipazione ai laboratori di falegnameria organizzati, nel corso dell’autunno, dall’assessore Comardi e dal presidente di “Amare Montesilvano”, Renato Petra. Entrambi si dichiarano soddisfatti del risultato conseguito perché «la solidarietà ha scavalcato le problematiche del quotidiano in nome dell’altruismo e di un bene più grande», si legge in una nota.