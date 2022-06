Quinto scudetto per la squadra di calcio a 5 della polizia municipale di Montesilvano

Nuova importante vittoria per la squadra di calcio a 5 della polizia municipale di Montesilvano, che si conferma leader a livello nazionale. Il gruppo sportivo, guidato dal coach Roberto Marzoli, ha conquistato infatti il quinto scudetto, oltre alle tre vittorie in Coppa Italia già presenti in bacheca.

Stavolta il titolo è stato vinto nella manifestazione che si è svolta a Torre dell'Orso (Lecce), nel corso del 24esimo campionato nazionale Aspmi (Associazione sportiva polizie municipali d'Italia). Il Montesilvano, come riferisce il Comune con un post sulla pagina Facebook ufficiale, ha vinto con grinta tutte le partite, arrivando alla finale contro il Castellammare di Stabia. Match sofferto e vittoria ancora più bella ai calci di rigore.

Il tabellino degli incontri: Salerno - Montesilvano 3-4, Montesilvano -Torre del Greco 3-1, Barletta - Montesilvano 5-6 (dopo calci di rigore), Montesilvano- Venezia 5-0, Finale: Montesilvano- Castellammare di Stabia 9 - 8 (dopo calci di rigore).

I nomi degli agenti diventati campioni d'Italia: Marco Speranza, Paolo Di Fiore, Pasquale Ciccarelli, Alessandro Piscione, Mario Marini, Marco Albertini, Roberto Costantini, Antonio Novimbretto, Giacomo Aureli, Simone Passaro, Paride Pacifico, Giorgio Scurti (Massaggiatore), Roberto Marzoli (Allenatore).