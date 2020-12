Anche Amnesty International contesta il questionario "Montesilvano Sicura"

«La discriminazione che si continua a perpetrare nei confronti dei cittadini extracomunitari non è il giusto presupposto per una città sicura, né per una comunità civile».

È questo il passaggio più significativo del comunicato a firma di Giacomo Labricciosa, responsabile di Amnesty International per l’Abruzzo-Molise.

La dichiarazione si riferisce al questionario "Montesilvano Sicura" che l'amministrazione comunale ha redatto in collaborazione con il dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell'università d'Annunzio di Chieti-Pescara.

A scatenare le polemiche è un opzione di risposta che viene formulata ai cittadini a margine di una delle domande in esame. Si chiede loro di indicare quali eventi li ha visti vittime o testimoni oculari di fatti incresciosi e tra le varie voci elencate, oltre a rapine, furti in genere, uso di droga, atti vandalici, adescamento di minori e aggressioni fisiche o sessuali, spicca anche la voce "presenza irregolare di extracomunitari". La sezione interregionale dell'organizzazione internazionale non governativa respinge questa definizione che va contro i principi del diritto alla libertà di movimento e di residenza, come riportato nell'articolo 13 della dichiarazione universale dei diritti umani.

