Quattro novembre con il "Villaggio degli eroi" a Montesilvano per la festa delle forze armate

Tornerà anche quest'anno il "Villaggio degli eroi" nel Pala Dean Martin di Montesilvano, in occasione della festa nazionale delle forze armate e dell'unità nazionale del 4 novembre.

Dalle 9.00 alle 12.30 i rappresentanti delle forze armate, dei corpi di sicurezza e delle associazioni volontarie di soccorso, schierati sul piazzale antistante il “Pala Dean Martin”, mostreranno il loro lavoro e lo racconteranno agli studenti e alla cittadinanza. Lo ha fatto sapere il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, che invita tutti i cittadini a partecipare nello spazio dedicato all’incontro tra chi si occupa quotidianamente della nostra sicurezza e la società civile.

"Abbiamo avuto un’adesione entusiasta da parte di tutti: parteciperanno con le loro eccellenze polizia di Stato, carabinieri e carabinieri forestali, vigili del fuoco, il battaglione Vicenza dell’esercito Italiano, capitaneria di porto, guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizia locale, protezione civile, croce orssa e Misericordia.

Ci saranno mezzi e uomini di reparti di tutti i tipi, dagli artificieri alle unità cinofile, dalle autopompe dei vigili del fuoco alla Lamborghini della polizia di Stato, dagli elicotteristi ai sub e tanto altro ancora, per far sì che questo 4 Novembre a Montesilvano sia davvero una festa nella quale, messi da parte i formali protocolli delle cerimonie ufficiali, cittadini e istituzioni possano avvicinarsi in maniera informale, per dare nuovo senso e nuova importanza alle idee e ai valori fondanti la nostra comunità."