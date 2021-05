Successo a Montesilvano per il Pulpa Festival vol.1 [FOTO]

Nel weekend via Saffi si è riempita di arte, colori, musica e food. L’evento è stato organizzato in occasione dell’apertura della strada. Grande partecipazione di pubblico, che ha ammirato le opere di street art sulla parete lunga 320 metri

Nel weekend via Saffi, a Montesilvano, si è riempita di arte, colori, musica e food con il Pulpa Festival vol.1, che ha fatto registrare un buon successo in termini di presenza. L’evento è stato organizzato in occasione dell’apertura della strada dopo 15 anni. Grande la partecipazione del pubblico, che ha ammirato le opere di street art sulla parete lunga 320 metri

"È stato un weekend molto popolato – spiega l’assessore alle politiche giovanili Alessandro Pompei – in tanti hanno visitato in bici e a piedi via Saffi, da famiglie con bambini piccoli fino alle persone anziane. È stata un’iniziativa che ha destato molto interesse non solo per i montesilvanesi, ma anche per i tanti artisti e appassionati giunti da tutte le parti d’Italia per visitare il Pulpa Festival. Questo è solo l’inizio di un percorso che vuole portare Montesilvano al centro del panorama artistico internazionale, utile al potenziamento della nostra offerta turistica. A breve arriverà una mappa cartacea e interattiva con la descrizione e l’indicazione stradale di tutte le opere del territorio. Stiamo già studiando la seconda edizione del Pulpa Festival con tante novità, puntando sempre più in alto fin dal prossimo autunno. Ringrazio gli artisti intervenuti e Color Max di Andrea Buccella, che ha fornito il materiale".

Ecco, invece, cosa ha affermato il sindaco Ottavio De Martinis: "Da domattina via Saffi verrà aperta al traffico. Si tratta di un’arteria importante per la viabilità cittadina e servirà per snellire il traffico di via Verrotti. La street art è uno strumento che la nostra città già conosce e di cui ci avvarremo anche in futuro per rendere Montesilvano più bella. Dopo il bellissimo murales, ultimato la scorsa settimana, sul mercatino ittico e dopo il Pulpa Festival appena concluso ci saranno altre sorprese. Regaleremo alla città delle opere, che oltre a riqualificare alcune zone renderanno ancora più importante il nostro territorio".