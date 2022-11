Mattinata educativa a Montesilvano con la pulizia di un tratto di lungomare per educare bambini e ragazzi

Un tratto di lungomare di Montesilvano verrà ripulito domenica mattina (27 novembre) dalle ore 9:30 alle 12:30 in occasione delle Giornate per l'ambiente 2022.

A organizzare l'iniziativa è l'associazione Amare Montesilvano nell'ambito del progetto “Montesilvano Giornate per l’Ambiente 2022” dell'assessorato agli Eventi e al Turismo del Comune.

Verrà svolto con la collaborazione dell’azienda di igiene urbana “Formula Ambiente spa”.

Sarà presente il reparto biodiversità dei carabinieri di Pescara. L’iniziativa, come le altre attività del progetto, è indirizzata all’educazione ambientale di bambini e ragazzi e rientra nelle attività messe in campo dall’amministrazione comunale per la candidatura alla “Bandiera Blu 2023”. L’intervento si terrà nel tratto di spiaggia che va dal casotto della Croce Rossa al Lido Sabbia d’Oro. Il programma prevede dalle 9:45 alle 10 iscrizione alla manifestazione ,alle 10 costituzione gruppi e inizio attività che si protrarranno fino alle 12. Al momento dell’iscrizione i partecipanti riceveranno una sacca contenente pettorina, guanti, salvietta igienizzante e una borraccia. Si consiglia di indossare scarpe di ginnastica o da trekking inoltre, saranno a disposizione lungo il percorso 2 postazioni igienizzanti, contenitori per rifiuti ingombranti e sacchi da raccolta. Saranno creati dei gruppi con dei responsabili che provvederanno alla raccolta di materiali pericolosi con particolari pinze telescopiche. Il progetto educativo ambientale è iniziato il 5 giugno 2022 con una ciclopasseggiata e una lezione tenuta dalla capitaneria di porto di Pescara dal progetto nazionale del ministero delle Infrastrutture “Plastik free” e i danni ai fondali marini. È proseguito con 18 laboratori di pittura e di falegnameria con la partecipazione di circa 250 tra bambini e ragazzi.