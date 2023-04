Nel Palaroma di Montesilvano la sfida di pugilato per il titolo Ibf dei pesi welter

Non solo futsal, pallamano e pallavolo nel Palaroma di Montesilvano, ma anche il grande pugilato grazie alla sfida di domenica 23 aprile per il titolo Ibf del Mediterranno pesi welter fra il teatino Emanuele Cavallucci e il romano Alessio Mastronunzio. L'evento, organizzato dalla pugilistica Di Giacomo e da Rosanna Conti Cavini, è stato presentato giovedì 20 aprile in Comune a Montesilvano, alla presenza dell’assessore allo sport Alessandro Pompei, di Lorenzo Di Giacomo, degli atleti Emanuele Cavallucci, Matteo Di Giulio, Fabio Liberati, Ivan Guarnieri, Manolo Addario e Nicola Di Rocco e del tecnico Davide Di Meo.

Pompei ha ricordato che a distanza di 20 anni torna un incontro intercontinentale di pugilato in città:

"Nel 2003 l’ultima volta a salire sul ring fu Lorenzo di Giacomo, in coincidenza dell’inaugurazione del Palaroma. Domenica ci aspetta una serata di sport e di grande intrattenimento e siamo molto orgogliosi di patrocinare l’evento. Non possiamo che ringraziare l’attività della pugilistica Di Giacomo che da quarant’anni anni svolge con serietà questo sport sul territorio. Negli anni la società ha costruito una realtà importante ed è cresciuta insieme ai suoi atleti”.

Emanuele Cavallucci è nato a Chieti, nel suo palmares conta 22 match da professionista, 14 vittorie, 7 sconfitte e un 1 pari. È stato campione italiano nel 2019 e quest’anno festeggia la decima stagione di attività alla ricerca di un titolo determinante per il suo proseguo agonistico. Cavallucci è seguito dalla Rosanna Conti Cavini, dalla procuratrice Monia Cavini e dal tecnico Davide Di Meo della Crea Boxe. All’angolo verrà seguito anche dal cutman Nando Di Felice.

Alessio Mastronunzio si allena nella Phoenix Gym di Pomezia, è gestito dal direttore sportivo e manager Rolando Frascaro ed è allenato dal tecnico Simone D’Alessandri. Nel suo palmares vanta un record da professionista di 14 match di cui 11 vittorie e 3 sconfitte. Detentore della categoria superwelter del titolo Ibf del Mediterraneo vinto in Francia cerca di fare il bis nella categoria dei welter. Sarà seguito all’angolo da D’Alessandri, Frascaro e dal cutman Federico Catizone.

Nella serata del 23 aprile si disputeranno anche altri cinque incontri con il pugile avezzanese Matteo Di Giulio della Sauli boxe al suo attivo 4 match da pro, e con tre atleti della pugilistica di Giacomo di Montesilvano, Liberati Fabio nei superleggeri, Ivan Guarnieri nei superwelter, Manolo Addario massimi leggeri e Nicola di Rocco nei massimi.