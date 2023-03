Lo "Spazio famiglia" dell'Azienda speciale di Montesilvano apre le porte agli studenti

Lo “Spazio famiglia” voluto dall'azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano apre le porte agli studenti che potranno “incontrarsi” in uno “spazio comune” in cui trovare ascolto e sostegno.

La novità è il frutto del protocollo d'intesa sottoscritto tra la stessa azienda e alcuni istituti della scuola e nello specifico l'istituto comprensivo Direzione didattica del Comune di Montesilvano, quello di Villa Verrocchio, il Rodari, il Troiano Delfico, l'Ignazio Silone, l'istituto Emilio Alessandrini e il liceo scientifico Corrardino Statale.

Un vero e proprio contenitore pensato per andare incontro alle esigenze del mondo giovanile e che dia supporto psicologico anche alle famiglie dei ragazzi.

“Gli interventi proposti da 'Spazio Famiglia – dichiara la presidente dell'Azienda speciale Sandra Santavenere - si prefiggono di dare attenta lettura ai bisogni e alle esigenze dei ragazzi e dei genitori impegnati nel delicato compito educativo cercando però di individualizzare risposte e servizi più idonei a fronteggiare le situazioni di negligenza e fragilità. Così è nato il dialogo con le istituzioni scolastiche: spazi privilegiati dove i ragazzi acquisiscono oltre alle competenze disciplinari anche capacità relazionali e sociali, al fine di conoscere le fragilità della popolazione afferente alla scuola e i suoi bisogni più ricorrenti. Teatro di espressione verbale e comportamentale del vissuto di ogni ragazzo, la scuola si unisce oggi ufficialmente attraverso la sottoscrizione del protocollo da parte dei Dirigenti scolastici che hanno aderito al progetto, all’Azienda speciale per formalizzare una rete di collaborazione stabile e continuativa tra le due istituzioni, entrambe deputate al benessere della popolazione”.

Direttore dell'azienda speciale è Eros Donatelli.