Scatta la protesta del comitato via Lazio - via Chieti - Via Emilia di Montesilvano: "Lungomare chiuso senza preavviso, è il caos" [FOTO]

Lungomare chiuso senza preavviso per i residenti e commercianti di via Lazio, via Emilia e via Chieti, arterie stradali parallele alla riviera dove questa mattina si è generato il caos con file ed auto ferme a causa della chiusura imposta dal Comune per organizzare l'evento di triathlon. Il presidente del comitato Elc Mauro Di Cola ha parlato di una situazione inaccettabile, spiegando che il lungomare fra l'altro sarebbe stato chiuso in un tratto con qualche ora di anticipo rispetto a quanto previsto dall'ordinanza comunale, che imponeva la chiusura dalle 13 di venerdì 9 giugno:

"Da stamani in via Chieti a Montesilvano (strada interessata in prima "linea"), e di conseguenza sulla nazionale Adriatica (sfogo obbligato visto che la riviera è chiusa nel tratto del "jova beach"), su via Marinelli e su via Torrente Piomba (che sono le due direttrici che portano il traffico dalla riviera alla nazionale Adriatica (e viceversa) si è generato il caos per il traffico deviato dal lungomare. Contestiamo prima di tutto la chiusura in anticipo rispetto a quanto previsto dall'ordinanza (la foto in allegato è stata scattata alle 10 circa):via Valle d'Aosta, il lungomare fra via Marinelli e viale Europa e diverse traverse sono state transennat e chiuse dalla mattina senza alcuna informazione preventiva. Nessuna segnaletica o avviso in via Chieti (via interessata allo "sfogo" del traffico - viste le chiusure di tutte le strade limitrofe e parallele alla riviera nella zona di previsione delle gare di triathlon). Abitando in via Chieti ho "testimoniato" con le foto proprio il disagio che ci stanno causando. Questo modo di amministrare la città dimostra una "approssimazione" che una città di oltre 50.000 residenti e noi tutti cittadini e residenti di Montesilvano, non ci meritiamo. " Ricordiamo che i divieti fanno riferimento alle giornate del 9, 10 e 11 giugno in occasione dei campionati italiani giovanili di triathlon che si terranno proprio a Montesilvano.

(nella foto di Mauro Di Cola il lungomare chiuso verso le 10 del mattino)