Forconi invita il governo a erogare i "bonus e-commerce" per la realizzazione di siti web

Forconi invita il governo a erogare i "bonus e-commerce" per la realizzazione di siti Internet. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Montesilvano avanza sulla sua pagina Facebook una suggestiva proposta, sottolineando che "a prescindere dalla situazione pandemica è chiaro che i consumi sono cambiati nell'era dell'informatizzazione".

Così "il governo - afferma Forconi - potrebbe riflettere anche sui 'bonus e-commerce' per la realizzazione dei siti web con copertura totale o parziale per le imprese che ne usufruissero. Anziché elargire elemosine da qualche migliaio di euro, punterei su questa risorsa che, piaccia o non piaccia, rinvigorirebbe i conti correnti di molte partite iva, azzerando i rischi sanitari".

Il consigliere comunale estende poi l'invito anche ai governi regionali, convinto della bontà della sua proposta. Chissà se qualcuno penserà di raccoglierla.