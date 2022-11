Sette milioni di euro per dare un nuovo volto al centro di Montesilvano [FOTO]

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, l'assessore al Commercio, Francesco Di Pasquale e l'assessore alla Viabilità, Lino Ruggero hanno presentato, insieme al direttore di Confesercenti Pescara, Gianni Taucci, alla presidente Marina Dolci, al presidente dell’associazione dei commercianti Montesilvano nel Cuore, Gianluca Di Domizio e all’architetto Marco Volpe, il progetto “Ri_C’entro”.

Il fine è quello di dare linfa alle vie centrali di Montesilvano.

L’iniziativa proposta dall'amministrazione comunale è stata condivisa con gli operatori di corso Umberto I e con quelli del primo tratto di via Vestina e servirà a migliorare il decoro urbano, il tempo libero di ogni cittadino, la viabilità con uno spazio in cui sarà possibile procedere con un limite di velocità di 30 km/h e, soprattutto, a promuovere lo shopping locale.

«Grazie al nostro meticoloso lavoro abbiamo intercettato, circa 7 milioni di euro, tra quelli del Pnrr e altri ministeriali, da investire sul nostro centro urbano», dice il primo cittadino, «con Confesercenti abbiamo avviato da tempo una collaborazione per questo progetto che rimarrà negli anni e che vedrà corso Umberto I destinataria di un restyling totale con l’allargamento dei marciapiedi, nuove piste ciclabili, l'aumento di aree verdi e di parcheggi. La nostra amministrazione comunale fin da subito ha condiviso il progetto, manifestando l’intenzione di appoggiare questa nuova visione di città molto importante anche dal punto di vista commerciale e, dopo numerosi incontri, siamo arrivati al termine con un’intesa totale su un’idea che ben presto vedrà la luce. Da via Ruffilli all’ingresso nord della città, dal primo tratto di via Vestina fino a viale Europa finalmente realizzeremo il sogno di regalare a Montesilvano un centro di cui si parla da anni, ma che mai nessuno prima era riuscito a creare. A nome dell’intera amministrazione ringrazio Confesercenti, i commercianti di Montesilvano, l’architetto Volpe e tutti coloro che hanno lavorato a questo fantastico progetto».

Il direttore Gianni Taucci, dopo aver illustrato l'idea con l'architetto Volpe e la presidente Dolci, ha ringraziato «il Comune di Montesilvano per il dialogo continuo di questi mesi» dichiarando che l'iniziativa è nata dopo una serie di incontri con l'amministrazione comunale e che contribuirà ad apportare giovamenti alla città e alla categoria dei commercianti.