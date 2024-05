Concluso il progetto “Erasmus+ Ka1 Mobilità per l'apprendimento individuale” nell'istituto comprensivo Villa Verrocchio [FOTO]

L'istituto comprensivo Villa Verrocchio annuncia la conclusione del primo anno di attività del progetto “Erasmus+ Ka1 Mobilità per l'apprendimento individuale”, un'iniziativa che ha visto la partecipazione di studenti e docenti accompagnatori, segnando una prima esperienza di mobilità per la nostra scuola.

Questa iniziativa ha rappresentato una occasione di crescita personale e professionale per tutti i partecipanti.

Un'esperienza di confronto e di condivisione che ha offerto ai ragazzi l'opportunità di iniziare una meravigliosa avventura culturale.

Nel corso dell'anno scolastico, un gruppo di studenti dell'istituto montesilvanese è stato ospite dell'istituto "Collège Anatole France" di Montataire, Picardie, de La Carolina in Andalusia (Spagna): Ies Martin Halaja, e nella École Internationale du Shape, a Mons in Belgio, mentre gli studenti provenienti dall'estero, hanno avuto la possibilità di soggiornare a Montesilvano. Questo scambio culturale ha arricchito tutte le comunità scolastiche, favorendo una maggiore comprensione reciproca e legami duraturi.

La prima fase si è conclusa con un pomeriggio di incontri speciali nell'istituto comprensivo Villa Verrocchio. L'evento di disseminazione finale del primo anno del progetto Erasmus ha visto la straordinaria partecipazione del console generale francese a Roma, Fabrice Maiolino, e di Pierangelo Trippitelli, dirigente dell'ambito territoriale di Chieti-Pescara. «Ringraziamo di cuore gli ospiti per la loro presenza», si legge in una nota, «la dirigente scolastica Enrica Romano per l'impulso e la guida costante, i docenti per l'impegno e la dedizione, e i ragazzi per l'entusiasmo sempre vivo. Questa prima esperienza di mobilità per gli studenti e i docenti accompagnatori rappresenta solo l'inizio di un percorso che continuerà a offrire preziose opportunità di crescita e scambio culturale per tutta la comunità scolastica. Sono appena partiti i lavori, invece, per il progetto Erasmus+ KA2 che vedrà studenti e docenti recarsi presto in Grecia e Finlandia».