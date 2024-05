Il progetto Ater "Code.M" di Montesilvano protagonista di un ciclo di mostre tra Schio, Roma e Favara [FOTO]

Si chiama “Code.M”, è un progetto Ater realizzato dallo studio pescarese Zedaplus Architetti per il Comune di Montesilvano e sarà uno di quelli protagonisti della mostra “Nuove normalità, spazi, architetture e persone” di Schio (Vicenza). Mostra che si sposterà poi a Roma e Favara. L'appuntamento con l'evento organizzato dall'Associazione italiana di architettura e critica (Aiac) è dal 3 al 12 maggio 2024.

Quello degli architetti Fabrizio Chella e Erica Scialone è un progetto nato durante la pandemia che ripensa completamente nell'ambito dell'esperienza “Codici urbani” che ha visto alcuni dei loro progetti presenti alla Biennale di Venezia, la vivibilità degli spazi come luoghi in cui creare comunità urbane prendendosi cura dei propri abitanti.

Oltre a dotare l'edificio di 6 nuove residenze sociali (di cui 4 per persone con disabilità) l'intervento reinterpreta il tema delle residenze sociali pubbliche disegnando un inedito spazio pubblico in copertura: una piazza sospesa attrezzata con elementi per il gioco e il relax, per la musica e l'intrattenimento pronta a ospitare persone di tutte le età.

L'evento, organizzato da Luigi Prestinenza Puglisi presidente Aiac, è un ciclo di mostre che esamina, attraverso recenti opere di architettura realizzate in Italia, come stiano cambiando gli spazi pubblici e privati. La mostra, come detto, sarà visitabile dal 3 all'12 maggio 2024 presso Spazio Shed a Schio (VI), e successivamente trasferita nelle città di Roma e Favara.

“Nel progetto Code.M la copertura a falde è sostituita da una copertura piana che diventa elemento generatore di spazi di aggregazione – spiega Scialone -. Attraverso un layout aperto e mutevole la copertura diviene una piazza multifunzionale, offrendo un punto di incontro per i residenti e l'intero quartiere”.

Code sta dunque per codice proprio perché il progetto è caratterizzato da un codice geometrico lineare che disegna uno spazio cromatico in dialogo con l'esistente attraverso una sfumatura che va dai toni del giallo a quelli del rosso.

“L'ambizione del progetto – conclude Chella - è quella di creare un'architettura dai bordi porosi e permeabili, che non si chiude ma si apre alle persone e alla città”.