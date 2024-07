Via alla costituzione di una "long list" per istruttori da inserire nella Trisi ssd di Montesilvano: ecco come candidarsi

Pubblicata la procedura pubblica per la costituzione di una long list permanente di istruttori sportivi per l'affidamento di incarichi tramite contratti di collaborazione sportiva con la società dilettantistica Trisi di Montesilvano, neonata società sportiva interamente partecipata dall'Azienda speciale di Montesilvano. Istruttori, quelli da inserire nella long lista, da impiegare per corsi o manifestazioni organizzate dalla stessa società.

Non un bando dunque, ma una procedura pubblica l'inserimento in un elenco da cui attingere in caso di necessità. Si cercano quindi istruttori per calcio a 5, tennis, padel, rugby, parkour, taewondo, kickboxing, judo e karate, e ciascun candidato può presentarsi per uno o più dei profili indicati specificandolo al momento della domanda.

Diversi i criteri di ammissibilità compresi quelli legati a titoli ed esperienza per cui i candidati devono essere in grado di presentare un attestato in corso di validità, con iscrizione all’albo di tecnico-istruttore-allenatore-maestro riconosciuto dalla propria federazione o ente di promozione sportiva (riconosciuti dal Cpni) di appartenenza; il tesserino tecnico annuale in corso di validità; l’abilitazione all’uso del defibrillatore e il brevetto di primo soccorso (anche se scaduto, con impegno al rinnovo prima dell’eventuale stipula del contratto di collaborazione).

Tutti i dettagli sono specificati nel documento con cui si apre alla possibilità di entrare nella long list con le domande che vanno presentate esclusivamente tramite pec all'indirizzo trisissd@pec.it.

L'elenco sarà quindi pubblicato sulla pagina web dell'Azienda speciale di Montesilvano e del centro sportivo stesso.