Montesilvano, problemi e criticità nelle strade cittadine: proseguono i sopralluoghi della commissione comunale

Continuano le attività della commissione ai lavori pubblici di Montesilvano, supervisionate dal presidente Enea D'Alonzo. Come spiega l'amministrazione comunale, si è deciso di dar voce ai cittadini effettuando sopralluoghi nelle strade e zone della città dove i cittadini segnalano problematiche.

Dai sopralluoghi effettuati dalla commissione in questi giorni, è emersa una criticità in via Foreste: in particolare è stata segnalata l'assenza di attraversamenti pedonali e relativa segnaletica, riguardo all’innalzamento del manto stradale dovuto all’emergere prepotente di radici di alberi, causando problemi di viabilità a pedoni e automobilisti.

Invece in via Flaiano, via Deledda e parte di via Foscolo in seguito alla segnalazione di un residente, la commissione è prontamente intervenuta per verificare l’esistenza di una problematica legata al dissestamento dell'asfalto e del marciapiede causato da radici degli alberi.

D'Alonzo ha dichiarato:

“Continuiamo a dar voce alle segnalazione dei cittadini e lo facciamo portando la commissione sul posto non solo per valutare la problematica, ma anche per discutere eventuali soluzioni. Montesilvano è grande e richiede un impegno costante per garantire prima di tutto la sicurezza dei cittadini. In questo senso, mi piace sottolineare la collaborazione instaurata con i residenti che ci segnalano di volta in volta eventuali criticità."

L'assessore Deborah Comardi : "Alcune criticità sono sorte da poco, di altre ne siamo a conoscenza, e già l'intervento di via Flaiano è stato attenzionato da questa amministrazione; si tratta di un lavoro oneroso e impegnativo, indirizzato non solo alla salvaguardia degli alberi, ma anche a far tornare fruibili i marciapiedi, la viabilità e la sicurezza di ciclisti e pedoni."