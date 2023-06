Problemi di accessibilità al percorso escursionistico "sentiero 651" di Montesilvano: scatta il sopralluogo della polizia locale

A un mese dall’inaugurazione dell’“Anello di Fonte Avellana” che ha aperto al pubblico il sentiero 651, che attraversa le colline montesilvanesi e fa ufficialmente parte della rete escursionistica nazionale del Cai, il settore urbanistica e pianificazione del territorio comunale e la polizia locale hanno effettuato un sopralluogo al fine di verificare la libera fruibilità del percorso, in quanto erano state segnalate chiusure parziali nonostante ricada completamente su demanio pubblico, da parte di privati proprietari di terreni confinanti con il sentiero.

Gli agenti della polizia locale, guidato dal comandante Nicolino Casale e dal vicecomandante Nino Carletti, assieme Roberto Brenda del settore pianificazione, hanno accertato in corrispondenza della strada Colle Portone e

via Pianacci, la chiusura degli accessi a una stradina comunale facente parte del sentiero escursionistico tramite nastro bianco rosso e paletti con cartelli in legno con la scritta "proprietà privata".

In via Pianacci, la chiusura al percorso demaniale è stata compiuta addirittura con l'apposizione di una rete metallica sorretta da paletti conficcati al suolo. Proseguendo i rilievi per le strade del sentiero appartenenti al demanio comunale, altri impedimenti alla libera fruibilità sono stati rilevati all’altezza di via Colle della Civita e della diramazione della traversa 9 di via Chiappinello, dove anche qui, intralci e ostacoli sono stati rinvenuti pali con rete metallica. Inoltre, sui tratti del sentiero risultano essere stati divelti i paletti con la segnaletica di tracciato con i tipici segni rosso e bianco apposti per la sicurezza e la guida orientata del camminamento. Il sindaco Ottavio De Martinis ha dichiarato:

"Stiamo procedendo ad accertamenti e a fare in modo che il percorso del secondo sentiero escursionistico della costa abruzzese sia completamente e liberamente fruibile da cittadini e turisti. Si tratta di un sentiero panoramico bellissimo, vero patrimonio naturale e paesaggistico che vogliamo rendere accessibile a tutti e che, allo stesso tempo, ci investe di grande responsabilità: preservarlo intatto così come lo abbiamo trovato, con le sue rare fioriture spontanee, gli scorci mozzafiato e la sua salubrità. Un sentiero di cui dobbiamo andare fieri, perché arricchisce ancora di più la nostra Montesilvano. A conclusione dei rilievi effettuati dalla polizia locale sui territori demaniali possiamo affermare a gran voce che molto presto il sentiero potrà essere percorso in assoluta tranquillità, dopo che avremo rimosso tutti gli illegittimi ostacoli che sono stati messi sul suo tracciato.”