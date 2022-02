Costituita la “Pro Loco Monti Silvani” per valorizzare il borgo di Montesilvano Colle

È stata costituita a Montesilvano la “Pro Loco Monti Silvani” che è destinata a diventare punto di riferimento per la promozione del territorio.

La nuova “Pro Loco Monti Silvani” costituirà il primo passo per fare rinascere l’associazionismo della zona collinare.

È nata da pochi giorni con lo scopo di mettere in mostra l’offerta culturale del borgo attraverso progetti che lo renderanno fruibile e attrattivo dal punto di vista turistico.

Giorgio Manganelli ne “La favola pitagorica” riflette: «L’Abruzzo è fitto di luoghi senza nome, torri di cui si è dimenticato senso e costruttore, (...) in cui sembra non siano mai stati abitanti degni di memoria.». Uno dei luoghi di raccolta di questi sussidi si trova nel centro storico, più in particolare in piazza Umberto I, dove vive una delle più ricche biblioteche d’Abruzzo, che raccoglie la memoria artistica e culturale del Paese attraverso le sue varie trasposizioni, prime fra tutte quelle legate alla forma letteraria. A tal proposito, citiamo il nome di Gianfranco Di Donato del gruppo “Magia” che, oltre a essere il responsabile della biblioteca, è anche il presidente della “Pro Loco”.

Queste le parole di Di Donato: «Abbiamo raccolto la volontà di un movimento spontaneo di persone animate da un sentimento comune, quello di conservare le bellezze del borgo di Montesilvano Colle e delle zone limitrofe, di creare iniziative ed eventi finalizzati alla promozione del territorio e sensibilizzare i cittadini del posto a fare ognuno di più per stare meglio tutti. Ci sono monumenti antichi da salvaguardare e luoghi di interesse comune da riqualificare. La "Pro Loco Monti Silvani" nasce con un principio molto simile a quello del volontariato e si avvale della collaborazione di associati di tutte le età, con particolare attenzione ai giovani che rappresentano il futuro che raccoglierà il testimone e che, per questo, vanno coinvolti, educati e sensibilizzati. Per tutti coloro che apprezzano questa iniziativa e volessero, in qualche modo offrire il proprio contributo e associarsi abbiamo iniziato una campagna di sottoscrizione per diventare soci della "Pro Loco Monti Silvani", che terminerà il 7 giugno prossimo, giorno nella quale si riunirà la prima assemblea dei soci».

Dell'iniziativa è soddisfatto il sindaco Ottavio De Martinis: «Sono davvero felice della nascita di una Pro Loco montesilvanese e a dirla tutta più volte avevo auspicato ciò accadesse. In molte delle azioni e attività che l'amministrazione comunale ha intenzione di intraprendere nei prossimi tempi per la promozione, valorizzazione e tutela dell'area collinare montesilvanese la "Pro Loco Monti Silvani" non verrà intensamente coinvolta, ma sarà un supporto fondamentale, consentendoci di dar vita a progetti che altrimenti sarebbero stati difficilmente realizzabili. Sono molto soddisfatto anche della trans-generazionalità dei componenti del direttivo, che ha deliberatamente scelto di rendere attori principali anche i giovani del borgo, dando vita a una visione che è forte dell'esperienza dei più maturi ma al contempo si apre alle idee e ai progetti delle nuove generazioni. Faccio i miei migliori auguri a tutti gli iscritti certo che lavoreremo bene insieme, realizzando grandi cose».