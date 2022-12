A Montesilvano in arrivo il primo bando per la mobilità volontaria negli alloggi popolari

A breve partirà a Montesilvano il primo bando per la mobilità volontaria negli alloggi popolari Erp. Lo ha reso noto Marco Forconi, che ha presieduto la seduta di ieri 14 dicembre della commissione mobilità volontaria che sta lavorando per stilare l'avviso che non avrà una scadenza e che quindi sarà sempre valido. Il bando si rivolge alle famiglie con persone non deambulanti, e l'obiettivo è quello "di soddisfare specifiche esigenze di nuclei familiari già assegnatari di alloggi ero., che abbiano la presenza all’interno del medesimo nucleo familiare di almeno un componente affetto da invalidità di grado pari al 100% con accompagnamento e senza accompagnamento, comunque non deambulante o di almeno un componente affetto da invalidità di grado 100%, entrambe le condizioni certificate ai sensi della normativa vigente, purché residenti in stabili senza ascensore o in stabili aventi barriere architettoniche tali da determinare disagio"

Ovviamente per richiedere l'accesso al bando sarà necessario essere assegnatari di alloggi popolaria Erp, oltre alla presenza certificata di un componente del nucleo familiare con invalidità al 100% con o senza accompagnamento, che abbia problemi di mobilità per la mancaza di ascensori nell'attuale alloggio o per la presenza di barriere architettoniche. Il consigliere Forconi ha fatto sapere che si sta lavorando per riuscire a pubblicare il bando per l'inizio del 2023. La prossima riunione della commissione si terrà il 20 dicembre.