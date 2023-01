Primarie del Partito democratico, a Montesilvano nasce il comitato cittadino a sostegno di Elly Schlein

Nasce a Montesilvano il comitato a sostegno della candidata per le primarie del Partito Democratico Elly Schlein. Una scelta, quella dei promotori, che parte da una loro convinzione assoluta: il Pd ha bisogno di recuperare radicalmente la dimensione di prossimità e umanità attraverso un profondo rinnovamento sia nelle battaglie politiche che nella vita di partito. Il comitato cittadino “Parte da noi con Elly Schlein” si inserisce nell’ambito del coordinamento provinciale, già presentato a Pescara lo scorso venerdì 13 gennaio alla presenza dell’onorevole Marco Furfaro.

“La scelta di supportare la mozione Schlein – spiegano i promotori del comitato in una nota - non nasce dalla volontà di schierarsi con una corrente piuttosto che con un’altra, ma dalla maturata convinzione che il partito necessiti, più che di un restyling superficiale di una rivoluzione radicale che lo impegni in prima linea su alcuni temi fondamentali per il Paese, quali la lotta alle disuguaglianze, la giustizia fiscale, la tutela del lavoro e la transizione ecologica. Il pluralismo di idee non può ingessare il partito che ha necessità di aprire alla società civile, all’associazionismo, all’ambientalismo, al mutualismo, al mondo sindacale, al multiculturalismo, alle mobilitazioni giovanili e agire in modo coerente e definito, non più in balia di equilibrismi interni”.

“Vogliamo aprirci a un nuovo corso, a un partito che abbia la necessaria chiarezza e ritrovi la fiducia delle persone, ritornando a essere fulcro di alleanze e di politiche progressiste. Un partito umile e non autoreferenziale come spesso lo sono stati i propri dirigenti politici, – dichiarano i promotori –. Elly Schlein è un ponte per risintonizzarsi con le persone che si sono allontanate, avvicinare chi ha sempre guardato al Pd, ma non ha mai aderito, riannodare i fili con quell’arcipelago di mondi con i quali è necessario aprire all’ascolto e al dialogo. Già a livello locale in consiglio comunale, ci siamo presentati con il simbolo Pd Progressisti per Montesilvano, perché eravamo e siamo convinti che il partito debba aprire a questo mondo; inoltre, i nostri consiglieri comunali ante-litteram – concludono - hanno avviato da tempo un laboratorio politico con i consiglieri di opposizione pentastellati che li vede coinvolti all’unisono in battaglie animate da un comune sentire le criticità, le priorità e la visione di una città futura”.