Tutto esaurito per la prima corsa del treno storico da Montesilvano a Roccaraso

Tutto esaurito per la prima corsa, domenica 27 giugno, del treno storico da Montesilvano a Roccaraso. Si partirà dalla stazione di Montesilvano alle ore 8,56 per arrivare a destinazione alle ore 13,15. Si riparte alle ore 17, l’arrivo a Montesilvano è previsto alle ore 20,10. Sono il Comune e il Consorzio Turistico Montesilvano a organizzare questa importante iniziativa, che proseguirà anche il 25 luglio, il 19 agosto e il 5 settembre.

“Il treno attraverserà le stazioni intermedie di Pescara, Chieti, Pratola, Peligna e Sulmona – afferma il presidente del Ctm Silvio Raciti – per giungere a Campo di Giove, antico borgo incastonato nello splendido territorio del Parco Nazionale della Maiella, dove sarà possibile approfittare della sosta lunga per visitare il centro storico (distante soli cinque minuti a piedi), la splendida Piazza Duval e Palazzo Nanni. Il viaggio in treno proseguirà verso Roccaraso dalla cui stazione, percorrendo via Roma e Piazza Leone, è possibile raggiungere in pochi minuti il centro del paese allestito, per l’occasione, con stand enogastronomici. I passeggeri del treno storico avranno, infine, la possibilità di partecipare ad ulteriori escursioni, tra cui la visita al vicino borgo di Pescocostanzo. Abbiamo organizzato delle passeggiate su due sentieri naturalistici differenti. Inoltre si potrà scegliere anche di fare un aperitivo o un pranzo ed escursioni in bike. La Fondazione Fs metterà a disposizione delle audio guide. Ci sarà per ogni carrozza un responsabile del Ctm che fornirà l’assistenza all’andata e al ritorno”.

Per info e prenotazioni: 0854458709 - 3756644005, sul sito Internet www.ctmabruzzovacanze.it o all’Ufficio Iat di Montesilvano all’interno del Pala Dean Martin.