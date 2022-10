Alle stelle i prezzi del metano per le auto, i gestori dello storico Dam Carburanti: "Mercato al collasso"

Possedere un veicolo a doppia alimentazione benzina e metano fino a poco tempo fa era sinomino di risparmio.

Da qualche settimana invece si sta rivelando di fatto un bene canaglia che non conviene più.

La causa? Il prezzo al chilo del metano alle pompe dei distributori che è schizzato a cifre davvero assurde, quasi 4 euro.

I consumatori finali, siano essi persone che con automobili e furgoni lavorano o semplici cittadini che usano la vettura per gli spostamenti nonché aziende pubbliche e private, se la prendono, il più delle volte, con i gestori dei distributori di carburante accusandoli di applicare prezzi eccessivi. Ma si tratta di una situazione per la quale subiscono le conseguenze anche i proprietari delle aree di servizio. A spiegare la situazione attuale di un mercato diventato davvero complicato sono Giovanni Boccanera, storico gestore dei distributori Dam Carburanti di Montesilvano e Villareia di Cepagatti (dal 1975 al 2002 a Francavilla al Mare) e suo figlio Filippo. Quella di Giovanni è la classica storia dell'intraprendenza imprenditoriale italiana: originario delle Marche all'inizio degli anni Settanta decide di trasferirsi in provincia di Pescara per avviare il mercato dei veicoli a metano che fino a quel momento non c'era. E di conseguenza non c'erano nemmeno clienti e allora avvia alla creazione di una rete per la trasformazione dei veicoli a metano con tanto di reperimento delle bombole e di apertura di officine meccaniche abilitate a questa attività. Dunque da un lato l'apertura del distributore di metano a Montesilvano nel mese di maggio del 1972 a cui sono seguiti nel 1975 a Francavilla al Mare e nel 1978 a Villareia di Cepagatti e dall'altro la realizzazione di una clientela potenziale. «Parliamo», ricorda Giovanni Boccanera, «principalmente di padroncini che avevano i furgoncini per lavoro e che grazie all'alimentazione a metano riuscivano a risparmiare tanti soldi. Ma parliamo anche di persone comuni che riuscivano a mettere da parte un po' di soldi per le vacanze o per le altre spese. E il mercato oggi, dopo 50 anni, è rimasto di fatto lo stesso con la differenza che adesso con il risparmio ci si pagava le bollette». Un risparmio che è stato evidente, rispetto ai veicoli alimentati a benzina e gasolio, fino a poco tempo fa, quando un chilo di metano (che corrisponde a 1,25 litri di benzina) costava tra i 60 e i 90 centesimi di euro. Poi si è passati a cifre intorno a 1,40 euro.

«Ma già un anno fa», sottolinea Filppo Boccanera, «il mercato ha iniziato ad andare in fibrillazione perché durante il periodo del lockdown da Covid i prezzi sono scesi essendo venuta a mancare la domanda ma quando nel 2021 è ripartito tutto evidentemente le scorte di metano erano poche a fronte della domanda e i prezzi hanno iniziato a oscillare sempre più verso l'alto. E se prima noi avevamo la possibilità di chiudere contratti annuali a cifre predefinite con i fornitori, oggi questi variano e queste cifre in pratica ogni giorno avendole indicizzate». Giovanni Boccanera, per far capire in termini pratici di cosa parliamo espone i prezzi alla pompa delle ultime settimane: il 30 settembre 1,390 euro al chilo, il giorno dopo, l'1 ottobre 3,699, il 5 ottobre 3,399, il 9 ottobre 2,999 euro e oggi 13 ottobre 2,697 euro. «In sostanza», spiega Giovanni Boccanera, «al proprietario di una Panda mettere 11 chili di metano prima costava 14,5 euro, poi è passato a 40 euro e oggi sta a 30 euro. In sostanza non c'è più il risparmio e le persone se la prendono con noi. I primi giorni di ottobre sono stati invivibili nonostante avessimo affisso un avviso per spiegare la situazione. I clienti hanno protestato perché è assurdo far pagare queste cifre ma vogliamo far capire che noi non ci divertiamo di certo ad avere questi prezzi. E di sicuro non abbiamo interesse ad avere il distributore vuoto. Dispiace che nessuno si sia occupato di questa situazione che di fatto sta facendo morire un settore nel quale ho creduto e per il quale mi trasferii dalle Marche qui a Montesilvano. Il governo o chi per lui deve intervenire per calmierare i prezzi altrimenti si decreterà la fine dei veicoli alimentati a metano che è bene ricordare che oltre a far risparmiare sono anche ecologici. Per non parlare del biometano che viene ricavato dai rifiuti con i biodigestori. Negli ultimi 50 anni il metano è stato il carburante più economico tra tutti gli altri e ha permesso di risparmiare a chi l'ha utilizzato circa il 60% rispetto alla benzina e una notevole riduzione di emissione di Co2».

Di fatto a oggi ai proprietari di un veicolo a metano non conviene più fare il pieno con questo carburante ma si opta per l'alimentazione a benzina. Il problema diventa più serio per quelle automobili che sono state omologate como monofuel (e per questo pagano un terzo del bollo) con serbatoi grandi di metano e piccoli di benzina che di fatto attualmente sono diventate antieconomiche. Inoltre alcuni concessionari già hanno comunicato che non valuteranno più il ritiro di veicoli usati alimentati a metano mentre i saloni che hanno in casa numerosi veicoli a metano nuovi fanno i conti con mezzi al momento non più appetibili. In sostanza un mercato già al collasso e per il quale viene lanciato un grido di allarme affinché si possa salvare prima che sia troppo tardi.

».