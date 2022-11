Il presidente Malagò a Montesilvano per la Festa dello Sport del Coni

Sarà il presidente del Coni (comitato olimpico nazionale italiano) l'ospite d'eccezione nel pomeriggio di oggi dedicato allo sport di alto livello.

L'appuntamento è dalle ore 17 nel Grand Hotel Adriatico di Montesilvano.

Nella prima parte spazio al premio "Tutela del Talento atletico" e nella seconda parte alla "Festa dello Sport 2022".

La "Tutela del Talento atletico" è un premio istituito dal Coni, rivolto a atleti e tecnici che hanno vinto il progetto. Si tratta di 16 premi assegnati alle migliori promesse della nostra regione, ogni anno diversi, 3 di discipline non olimpiche e 13 di discipline olimpiche. Questi i nomi di coloro che verranno premiati: Asja Varani (Fisr) Rolling Pattinatori Bosica, 17 punti; Matteo Patanè (FederKombat) Kickboxing Team Bergamini, 14; Jennifer Di Luzio (Fisr) Evolution Skating Dance, 11; Alessia Meiarini (Fgi) Armonia d'Abruzzo, 7 punti; Enrica Morelli e Maria Sofia Rubino (Fiv) Svagamente, 6; Mario Ciccarelli (Fita) Centro Taekwondo Celano, 5; Ilaria Monaco (Fidal) Aterno Pescara, 5; Manuel Di Primio (Fidal) Aterno Pescara, 5; Alessandro Bruno D'Urbano (Fijlkam) Judo Club Kodokan Chieti, 5; Alessandro Mondazzi (Fit) Circolo Tennis Pescara, 5; Anastasia Chiulli (Fgi) Armonia d'Abruzzo, 5; Umberto Ceroli (Fci) Team Juniores Vini Fantini - Sportur - Free Bike, 3; Luigi Fegatilli (Fita) Centro Taekwondo Celano, 3; Mirko Chiaversoli (Fin) Team Centro Italia; Serena Quintiliani (Fidal) Polisportiva Tethys Chieti, 3; Saul Staffilano (Fipe) Pesistica Athlas Teramo, 2.

Terminata la prima cerimonia, toccherà alla tradizionale "Festa dello Sport" , in questo caso dedicata al Coni di Pescara. I premiati saranno come sempre molteplici, in base alle federazioni di riferimento. E verranno assegnati anche premi speciali non solo agli atleti, ma anche e tecnici, dirigenti e operatori di servizio in ambito sportivo. Impreziosiranno la giornata, alcuni personaggi illustri, a partire dal presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò. E poi tanti testimonial che hanno portato l'Abruzzo sul tetto del mondo: gli atleti olimpici Fabrizia D'Ottavio (ginnastica ritmica, argento Atene 2004), Paolo Nicolai (beach volley, argento Rio 2016), Antonio Tartaglia (Bob a due, oro Nagano 1998) Amedeo Pomilio (pallanuoto, oro Barcellona 1992), Giovanni De Benedictis (atletica, marcia, bronzo Barcellona 1992). Sarà presente anche l'astro nascente del nuoto italiano Valentina Procaccini.